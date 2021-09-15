أعلى حصيلة يومية لكورونا في تركيا منذ 4 مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية تسجيل 27802 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، في أعلى حصيلة منذ 4 مايو(أيار) الماضي. وسجلت تركيا أيضاً 276 وفاة بالفيروس في رقم قريب من مستويات قياسية يومية، وتظهر البيانات العالمية أن ارتفاع عدد الوفيات اليومية في تركيا منذ منتصف يوليو(تموز) الماضي كان من بين أكثر المستويات حدة في أوروبا والشرق الأوسط.

