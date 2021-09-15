برلماني ليبي: الإخوان يستميتون في محاولة عرقلة الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

اتهم رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب، جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بالعمل لعرقلة إقامة الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وطالب الميهوب في تصريحات نشرها موقع صحيفة العنوان الليبية، بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا، الذين يحرضون على رفض قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب. وقال الميهوب: "يجب أن يعرف الليبيون أن خالد المشري وعرابهم في الخارج علي الصلابي وجماعتهم في الداخل جماعة الإخوان المسلمين، يعملون الآن بكل قوة لمنع الانتخابات في موعدها". وأكد الميهوب أن "الشعب الليبي سينتصر لنفسه بانتخاب رئيس يحافظ على البلاد من عبث العابثين".

