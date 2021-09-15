اخبار العالم

بعد أنباء عن وصول مرتزقة إلى مالي ...فرنسا قلقة من توسع فاغنر الروسية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد أنباء عن وصول مرتزقة إلى مالي ...فرنسا قلقة من توسع فاغنر الروسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية سيثير قلقاً بالغاً، وسيكون مناقضاً للانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ 8 أعوام وخلال جلسة استجواب أمام لجنة برلمانية قالت الوزيرة "إذا أبرمت السلطات المالية عقداً مع مجموعة فاغنر، فسيثير ذلك قلقاً بالغاً، وسيكون مناقضاً لكل ما قمنا به على مدى سنوات وكل ما نسعى إليه دعماً لبلدان منطقة الساحل".


الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا