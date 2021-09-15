بعد أنباء عن وصول مرتزقة إلى مالي ...فرنسا قلقة من توسع فاغنر الروسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، إن أي اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة "فاغنر" الروسية سيثير قلقاً بالغاً، وسيكون مناقضاً للانخراط العسكري لفرنسا في منطقة الساحل المستمر منذ 8 أعوام وخلال جلسة استجواب أمام لجنة برلمانية قالت الوزيرة "إذا أبرمت السلطات المالية عقداً مع مجموعة فاغنر، فسيثير ذلك قلقاً بالغاً، وسيكون مناقضاً لكل ما قمنا به على مدى سنوات وكل ما نسعى إليه دعماً لبلدان منطقة الساحل".

