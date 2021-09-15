"صحة": دواء "سوتروفيماب" يثبت فعاليته في علاج المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 سبتمبر 2021

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" ريادتها في تقديم رعاية عالمية المستوى، في جميع التخصصات الطبية خاصة للمصابين بفيروس كورونا بتوفير أحدث العلاجات التي أسهمت بصورة بارزة في إرتفاع نسبة شفاء المصابين في الأشهر الماضية باستخدام دواء "سوتروفيماب"Sotrovimab- VIR-7831 أحدث علاج مضاد للفيروس في العالم. وقال المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة "صحة" الدكتور أنور سلام: "تُمثل شركة صحة حجر الزاوية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارات ورائدة الاستجابة لتحديات جائحة كورونا ولذلك فإننا مؤهلون لتقديم خدمات وأساليب علاجية حديثة لأفراد مجتمعنا". وأضاف "تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي سارعنا لعلاج مرضى كورونا بدواء سوتروفيماب بمجرد اعتماده للاستخدام الطارئ، أثبت فعاليته وحقق المرضى بعد علاجهم نتائج ممتازة في وقت قصير". ومن جانبهم، أكد عدد من الذين أصيبوا بالفيروس، بعد استخدامهم "سوتروفيماب" انخفاض درجة حرارتهم، وتحسن حالتهم العامة بشكل ملحوظ ليخرجوا من المستشفى بعد 3 أو 4 أيام، مشيدين بالرعاية الصحية المتميزة والمعاملة الإنسانية التي تلقوها اثناء العلاج.

