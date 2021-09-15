وسائل إعلامية: مجلس الأمن سيصدر بياناً بشأن سد النهضة.. وهذا فحواه

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن مجلس الأمن الدولي سيصدر بياناً يوم الأربعاء يخاطب فيه مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية لها، بأن مجلس الأمن سيصدر بياناً الأربعاء "لحث مصر والسودان وإثيوبيا على استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي".

يشار إلى أن مجلس الأمن عقد في يوليو الماضي جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولم يصدر بعد أي قرار بشأن مشروع تقدمت به تونس يدعو إلى التوصل لاتفاق ملزم بين إثيوبيا والسودان ومصر حول تشغيل السد خلال 6 أشهر.

وشدد وفود باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعمهم الوساطة الإفريقية لحل الخلافات حول السد.

وتعترض مصر والسودان على الملء الثاني لسد النهضة من دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، فيما شرعت إثيوبيا بقرار أحادي في الملء الثاني للسد مكتفية بإخطار القاهرة والخرطوم.