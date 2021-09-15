شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة رسم المعاينة لتسجيل البنوك وفروعها وفقا لقانون البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 70 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020، قيمة رسوم المعاينة لتسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية بمقدار خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسى، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير.

وتنص المادة رقم 70 من قانون البنك المركزى على أنه "يتم تسجيل البنوك وفروع البنوك الأجنبية المرخص لها وفروعها ووكالاتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض بالبنك المركزى، وذلك بعد أداء رسم معاينة مقداره خمسمائة ألف جنيه عن المركز الرئيسي ، ومائتان وخمسون ألف جنيه عن كل فرع ، ومائة ألف جنيه عن كل وكالة أو فرع صغير.

وبالنسبة للمقر الرئيسى لفرع البنك الأجنبي يسدد رسم معاينة مقداره خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي ، وعشرة آلاف دولار أمريكي عن كل فرع إضافي له ، وخمسة آلاف دولار أمريكي عن كل وكالة أو فرع صغير، ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل بدء إنشاء كل فرع أو وكالة وقبل الافتتاح للتعامل".