اتهام رئيس وزراء هايتي المؤقت في قضية اغتيال رئيس البلاد السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ)

طلب الادعاء العام في هايتي بإصدار لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء المؤقت أرييل هنري في قضية اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وجاء ذلك في رسالة وجهتها النيابة العامة إلى القاضي المختص، ونقلتها وسائل الإعلام الثلاثاء.

كما تم منع هنري من مغادرة البلاد بموجب رسالة أخرى إلى سلطات الهجرة في الدولة الكاريبية.

وتشير الرسالة الأخيرة، التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحتها فى البداية ، إلى أن هناك مزاعم خطيرة ضد هنري بشأن مقتل مويس. ولم يتضح ما تم اتهامه به تحديدا في البداية.

وتعرض مويس، للهجوم وقُتل على أيدي فرقة كوماندوز مدججة بالسلاح في مقر إقامته ليلة السابع من يوليو. ونفذ مرتزقة كولومبيون جريمة القتل وفقًا لتقارير الشرطة.