اليوم.. محاكمة 8 متهمين في قضية الاتجار بالبشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 8 متهمين لإدارتهم جماعة إجرامية منظمة في الإتجار بالبشر في قسم منشاة ناصر.

والمتهمون هم كلًا من: ("مصطفى. ر، طبيب بشري"، و"إبراهيم. س، بدون عمل"، و"سامح. ر، شريك في مقلى"، و"رامي. س"، و"خالد. ي، يعمل سكرتير طبيب"، و"أشرف. ي، يعمل نجار مسلح"، و"مصطفى. م، يعمل سواق"، ومصطفى. ا، صاحب معرض سيارات".

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة؛ بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وهم المجني عليهم "إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي" وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي؛ كلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها آية بلبل تقدر بحوالي 15 بالمائة، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلي مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليها آية بلبل على التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليمني الخاصة بها مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان آخر حسن النية وهو "أشرف أحمد"، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليه "إبراهيم محمد" على التخلي عن عضو بشري وهي الكلى اليسرى الخاص به، بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان آخر مجهول الهوية، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .