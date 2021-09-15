بايدن يكثّف نشاطه الدبلوماسي لإحياء تحالفات أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (أ ف ب)



يكثف الرئيس الأميركي جو بايدن لقاءاته الدبلوماسية عالية المستوى خلال الخريف، محاولاً إحياء تحالفات واشنطن التقليدية. ويلقي بايدن بداية كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 21 سبتمبر، والتي تعقد هذه السنة بصيغة هجينة تجمع بين الافتراضي والشخصي.

وأعلن نحو مئة من قادة الدول والحكومات نيتهم المجيء إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسبما تظهر قائمة موقتة للمشاركين.

وذكرت «واشنطن بوست» و«بوليتيكو» أن الرئيس الأميركي يريد أيضاً خلال الجمعية العامة اقتراح عقد قمة دولية مكرسة للتلقيح ضد «كوفيد-19». وبعد ذلك، يستقبل جو بايدن في 24 سبتمبر في واشنطن رؤساء وزراء الهند واليابان وأستراليا، في إطار التحالف الرباعي المعروف باسم «كواد» أو «الحوار الأمني الرباعي».

وستسمح هذه القمة الرباعية بين بايدن ورئيس وزراء كل من أستراليا سكوت موريسون والهند نارندرا مودي واليابان يوشيهيدي سوغا «بتعزيز الروابط وتعميق التعاون»، سواء على صعيد مواجهة وباء «كوفيد-19» أو التغير المناخي.

وإلى جانب لقاءات الخريف الرئيسة، مثل قمة مجموعة العشرين في روما في 30 و31 تشرين الأول، وقمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو من الأول من نوفمبر إلى 12 منه، يريد جو بايدن أن ينظم مطلع ديسمبر «قمة من أجل الديموقراطية» عبر «الإنترنت».

ويتمثل التحدي الأول في هذا اللقاء في تحديد قائمة المشاركين.