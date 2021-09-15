السودان: تدشين قوات مشتركة لتأمين مدينة «الفاشر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

دشن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن في «الفاشر» عاصمة ولاية شمال دارفور عمل القوات الأمنية المشتركة التي ستعمل لحماية المدينة من الانفلات الأمني الذي تكررت مظاهره منذ أغسطس الماضي.

وتفقد والي شمال دارفور المتأثرين بأحداث «كولقي قلاب»، حيث دفعت تلك الأحداث أعداداً كبيرة من المدنيين إلى النزوح وتشكيل تجمعات جديدة حول معسكر «زمزم» جنوب «الفاشر».

ووعد الوالي بتوفير الخدمات للنازحين، واصفاً الأحداث بأنها مأساوية من الناحية الإنسانية.

وأضاف: «لا للنزوح والتهجير لا لإتلاف الزراعة، لا للاغتصابات»، مشيراً إلى «أننا قمنا بنشر القوات منذ بداية المشكلة وسنعيد نشرها مرة أخرى للحد من جميع التفلتات».

واستمع الوالي إلى المطالب العاجلة للنازحين واحتياجاتهم العاجلة وعلى رأسها توفير الأمن والحماية لهم وتوفير المساعدات الإنسانية من الغذاء ومواد الإيواء.

إلى ذلك، أشاد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالدور الكبير الذي تقوم به «دول الترويكا» في إحلال السلام ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان، مشيراً إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لاستكمال عملية السلام بالمنطقة.

ووعد البرهان خلال لقائه في الخرطوم أمس، ممثلي «دول الترويكا» التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بالعمل على تنفيذ كافة البنود الموقع عليها في اتفاق السلام.