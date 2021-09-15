تفكيك خلية إرهابية في المغرب

ابوظبي - سيف اليزيد - الرباط (وكالات)

أعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

وجاء في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، نشرته وكالة الأنباء المغربية، أن «المشتبه فيهم الثلاثة الذين أوقفوا في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد يبلغون من العمر 37 و27 و21 سنة».

وأوضح أنهم «كانوا يخططون لارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية، حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل، بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة».

ومكنت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم ومتجر أحدهم من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية. وأوضح البيان أن «المشتبه فيه الرئيسي كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية».

وكان «أعضاء هذه الخلية يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم داعش في عدة مناطق من العالم».

وقد وضع الموقوفون في «الحراسة النظرية» فيما يتواصل التحقيق للكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلاً عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة.