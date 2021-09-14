شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي»: 90% من العائلات تكافح للعثور على الطعام بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي أن عودة الرحلات الجوية الإنسانية إلى كابُل منذ سيطرة طالبان على أفغانستان هي نقطة تحول في الأزمة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم البرنامج تومسون فيري في بيان صحفي، أن أكثر من 90 % من العائلات تكافح للعثور على ما يكفي من الطعام، مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن وكالات الإغاثة تكافح لتلبية الاحتياجات الهائلة قبل فوات الأوان.
وأشار إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكملت ثلاث رحلات شحن منذ إعادة فتح الخط الجوي المؤدي إلى كابُل في 12 سبتمبر، حيث جلبت الإمدادات الطبية نيابة عن منظمة الصحة العالمية.
ولفت الانتباه إلى أنه قبل ذلك رُبطت خدمات النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة إسلام أباد وباكستان، بالمدن الأفغانية مزار الشريف وقندهار وهرات، منذ 29 أغسطس.