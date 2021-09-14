شكرا لقرائتكم خبر عن «الأغذية العالمي»: 90% من ‏العائلات تكافح للعثور على الطعام بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد برنامج الأغذية العالمي أن عودة الرحلات الجوية الإنسانية إلى كابُل منذ ‏سيطرة طالبان على أفغانستان هي نقطة تحول في الأزمة.‏

وأفاد المتحدث الرسمي باسم البرنامج تومسون فيري في بيان صحفي، أن أكثر من 90 % من ‏العائلات تكافح للعثور على ما يكفي من الطعام، مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن وكالات الإغاثة ‏تكافح لتلبية الاحتياجات الهائلة قبل فوات الأوان.

وأشار إلى أن الخدمات الجوية الإنسانية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أكملت ثلاث رحلات ‏شحن منذ إعادة فتح الخط الجوي المؤدي إلى كابُل في 12 سبتمبر، حيث جلبت الإمدادات الطبية ‏نيابة عن منظمة الصحة العالمية.‏

ولفت الانتباه إلى أنه قبل ذلك رُبطت خدمات النقل الجوي التابعة للأمم المتحدة إسلام أباد ‏وباكستان، بالمدن الأفغانية مزار الشريف وقندهار وهرات، منذ 29 أغسطس.‏