شكرا لقرائتكم خبر عن «السيسي»: هناك 5 ملايين لاجئ في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الحرب ضد الإرهاب في مصر ارتكزت على البناء والتنمية والتعمير في قطاعات الدولة كافة، لافتاً إلى أن هناك نحو 5 ملايين لاجئ في مصر، وهو ما يعادل التعداد السكاني لدولتين أو ثلاث دول لديها موازناتها وإنفاقها العام.

جاء ذلك عقب تسلم الرئيس المصري تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021م الذي أُطلق اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلي منظمات التنمية الدولية في مصر.

وقال: "إن إطلاق هذا التقرير يعد شهادة للشعب المصري وليس للدولة فقط، كونه يتسم بالشفافية والمصداقية تجاه ما وصلت إليه التنمية في مصر، مشيراً إلى أن الدولة ركزت على مسارين متوازيين خلال المدة الماضية هما مواجهة الإرهاب والتحرك لبناء الدولة من منظور شامل ".