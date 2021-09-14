شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم سعيد: تقرير التنمية البشرية شهادة دولية لواقع حقيقى تعيشه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى وعضو مجلس الشيوخ، إن تقريرالأمم المتحدة للتنمية البشرية يعد شهادة دولية، وحق للواقع الذى تعيشه مصر في الإصلاح الاقتصادى والصمود أمام الأزمات، لافتاً إلى أن ذلك يضع مسئولية على عاتق الإعلام المصرى من أجل الترويج لهذا التقرير لإبراز الإنجازات التي طالت كافة القطاعات في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وأضاف "سعيد"، خلال البث المباشر ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى تامر أمين، عبر قناة "النهار"، أن مصر حققت نجاحات متعددة في زمن قياسى رغم الأزمات التي واجهتها في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى الساعية للتقدم، والارتقاء بمستوى معيشة المصريين.

وشدد "سعيد" على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، استطاع تحسين صورة مصر أمام دول العالم أجمع في سبع سنوات فقط، وتابع:"مصر تشهد تغير في طريقة التعامل مع المواطن وتسعى لتحسين السلبيات في أسرع وقت ممكن".