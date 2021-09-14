شكرا لقرائتكم خبر عن بناء 242 ألف وحدة لسكان المناطق الخطرة.. كيف قضت الدولة على العشوائيات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتى هدف توفير السكن الكريم والملائم للمواطنين، ضمن الأهداف المهمة التى بذلت الدولة المصرية جهودًا حثيثة من أجل تحقيقها، انطلاقًا من أن توفير المسكن الملائم للمواطنين يصب في النهاية في اتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل القائم على إيلاء الأولوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس مباشرة على حياة المواطنين باختلاف مناطقهم، وقد سارت الدولة في سبيل تحقيق هذا الهدف في مسارات متوازية.

القضاء على العشوائيات

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الدولة المصرية أولت منذ عام 2014 اهتمامًا خاصًا بملف العشوائيات الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عامًا، وبدأت في خطة طموحة لتطوير المناطق غير الآمنة، وتمكن صندوق تطوير العشوائيات من تنفيذ أكثر من 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة، أبرزها "الدويقة" و"منشية ناصر"، و"الزرايب"، و"تل العقارب"، وسكان "مثلث ماسبيرو".

وذلك في عدد من المشروعات الجديدة، والتي بدأت بمشروع نهضة المحروسة وحي الأسمرات وتطوير منطقة ماسبيرو وبشاير الخير والإسكندرية، فقد تم افتتاح مشروع بشاير الخير 1 بالإسكندرية فى شهر ديسمبر عام 2016، والذي أقيم على مساحة 12.5 فدانًا لخدمة عشرة آلاف مواطن.

وفى عام 2016 افتتح الرئيس السيسي المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات الإسكاني بحي المقطم، وظهرت مدينة الأسمرات بمراحلها الثلاث، أول وأهم وأكبر المشاريع لتطوير العشوائيات، والتي استوعبت أكثر من 15 ألف أسرة حتى الآن؛ إذ تم إنشاء 3 مراحل بمدينة الأسمرات على مساحة 185 فدان تقريبًا، وتم تسكين المرحلتين الأولى والثانية، وجارى التسكين في المرحلة الثالثة، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع.

وفى ديسمبر 2018 افتتح الرئيس السيسي مشروع بشاير الخير 2 بمنطقة "غيط العنب" غرب الإسكندرية، لاستقبال مئات الأسر من المناطق العشوائية في 1869 وحدة سكنية جديدة، بتكلفة تقرب نحو 625 مليون جنيه، وتم تسليم 1632 وحدة سكنية خلال المرحلة الأولى، وتضمنت المرحلة الثانية إنشاء 18 بلوك وعمارة فردية، بإجمالي 37 عمارة، تشمل 1869 وحدة سكنية، بمساحة 100 متر مربع لكل شقة.

وقد تم تنفيذ 165.958 ألف وحدة فى 298 منطقة تم تطويرها، بتكلفة 41 مليار جنيه (26 ملياراً للمشروعات + 15 مليارًا قيمة الأراضي)، وجارٍ تنفيذ 74.927 ألف وحدة أخرى، في 59 منطقة جارٍ تطويرها، بتكلفة 22 مليار جنيه (14 ملياراً للمشروعات + 8 مليارات قيمة الأراضي)، كما تم تطوير 53 منطقة غير مخططة، وجارٍ تطوير 17 منطقة أخرى، بتكلفة إجمالية 318 مليار جنيه، وفقًا لتصريحات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأيضًا، تم الانتهاء من تطوير 18 سوقًا عشوائية، وجارٍ تطوير 26 أخرى تضم 3645 وحدة، إلى جانب تنفيذ 70 مشروعًا العام الحالي وهي 11 مشروعًا لتطوير 27 منطقة غير آمنة. وقامت الدولة بتطوير مشروع مثلث ماسبيرو من خلال إزالة المناطق العشوائية وإيجاد مناطق بديلة للأهالي. وهو ما يقرّب من إعلان مصر رسميًا خالية من المناطق العشوائية الخطرة.