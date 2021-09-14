"إحالة طبيبين وموظف للمحاكمة بواقعة السجود للكلب وجثة بحريق مخلفات الهرم".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

مفاجأة جديدة حملتها التحريات والتحقيقات حول العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها ببولاق الدكرور؛ إثر انتحارها بتناولها أقراص منوم أودت بحياتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

أمر المستشار النائب العام، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.

عثر رجال الشرطة على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم غرب الجيزة.

قررت الدائرة 3 ارهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة نجل وزير المالية الأسبق محي الدين الغريب وآخرين في القضية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢١ جنايات حلوان والمعروفة باسم "تنظيم جند الله"، لجلسة ٢٦ أكتوبر المقبل، لاستدعاء خبير المساعدات الفنية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مسئولي الوحدات المحلية؛ لعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء بالدقهلية.