رئيس "رياضة النواب": تقرير التنمية البشرية فخر لجميع المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 فخر لجميع المصريين باعتباره صادرا عن جهة دولية محايدة وليست جهة حكومية وهو ما يعكس الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد رئيس لجنة الشباب، الذي حضر فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، إن أهمية التقرير تأتي أيضا أنه جاء بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية حيث يعد ذلك التقرير هو الـ 12 منذ عام 1994، مشيدًا بتهنئة الرئيسي عبدالفتاح السيسي للمصريين على تحملهم وصبرهم على التحديات التى جعلت تقرير التنمية البشرية يخرج بهذا الشكل.

وأوضح رئيس لجنة الشباب أن ذلك التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، شهادة دولية بما تحقق من إنجازات لافتة ومهمة في مختلف المجالات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال خلال كلمته اليوم على هامش مؤتمر "تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 شهادة للشعب المصري وأهنئ المعنيين به".

شدد الرئيس السيسي قائلًا: ليس لدينا معسكرات للاجئين فى مصر بل لدينا مواطنون ونقدم لهم ما نستطيع من خدمات لحوالى ٥ أو ٦ ملايين لاجئ، مشيرًا إلى أن هذا العدد بحجم دولتين أو ثلاث لها ميزانيتها وإنفاقها.