السجن 53 عاما لأمريكي هاجم مسجد بقنبلة

حكم على أمريكي متحول جنسيا بالسجن 53 عاما لتدبيرها هجوما بالقنبلة على مسجد في أغسطس 2017 لم يسفر عن وقوع ضحايا. وكان مايكل هاري الذي غير اسمه إلى إيميلي ويبلغ 50 عاما، أدين بشن الهجوم على مركز بلومينجتون الإسلامي في ولاية مينيسوتا، في ختام محاكمة جرت في ديسمبر 2020.

وحكم عليه قاض فدرالي الإثنين بالسجن 53 عاما بعد الاستماع إلى شهادات مسلمين أفادوا أنهم ما زالوا تحت وقع الصدمة جراء التفجير الذي وقع فيما كانوا يؤدون الصلاة.

وقالت مساعدة وزير العدل ليزا موناكو في بيان إن "هاري سعى لإرهاب مجموعة دينية بكاملها، والعقوبة المفروضة عليه تظهر بوضوح أنه لن يُسمح بأعمال الكراهية هذه".

وكان المسؤول الأمني المحلي السابق يترأس مجموعة متطرفة تعرف باسم "وايت رابيتس"، وكلف رجلين مهاجمة المسجد، فألقيا قنبلة يدوية الصنع في 5 أغسطس 2017 على مكتب إمام المسجد.

وكان عدد من المصلين في المسجد خلال الهجوم الذي لم يوقع أي إصابات، غير أن الحريق الذي اندلع تسبب بـ"أضرار جسيمة" وفق وزارة العدل. وفر المهاجمون الثلاثة وتم توقيفهم بعد أشهر من التحقيقات.