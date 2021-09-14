وحكم عليه قاض فدرالي الإثنين بالسجن 53 عاما بعد الاستماع إلى شهادات مسلمين أفادوا أنهم ما زالوا تحت وقع الصدمة جراء التفجير الذي وقع فيما كانوا يؤدون الصلاة.
وقالت مساعدة وزير العدل ليزا موناكو في بيان إن "هاري سعى لإرهاب مجموعة دينية بكاملها، والعقوبة المفروضة عليه تظهر بوضوح أنه لن يُسمح بأعمال الكراهية هذه".
وكان المسؤول الأمني المحلي السابق يترأس مجموعة متطرفة تعرف باسم "وايت رابيتس"، وكلف رجلين مهاجمة المسجد، فألقيا قنبلة يدوية الصنع في 5 أغسطس 2017 على مكتب إمام المسجد.
وكان عدد من المصلين في المسجد خلال الهجوم الذي لم يوقع أي إصابات، غير أن الحريق الذي اندلع تسبب بـ"أضرار جسيمة" وفق وزارة العدل. وفر المهاجمون الثلاثة وتم توقيفهم بعد أشهر من التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 53 عاما لأمريكي هاجم مسجد بقنبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.