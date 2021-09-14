وشدد على أن «الأمم المتحدة ستدعم جهود مصر الحاسمة من خلال دعم إستراتيجيتها تجاه أزمة تغير المناخ»، كاشفا عن أن «الإستراتيجية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من شأنها تسريع عملية التنمية البشرية في مصر وبلدان أخرى، وأن البرنامج سيواصل دعمه التحول الرقمي في مصر، الذي بدأ تتزايد وتيرته في إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة «كورونا»، ويشمل ذلك البناء على ما تحقق من زخم مجتمعي وعالمي على توسيع نطاق التحول الرقمي، للتعامل مع مختلف الأزمات».
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعلن دعمها مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.