العاصفة الاستوائية «نيكولاس» تجتاح ساحل خليج المكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت العاصفة الاستوائية «نيكولاس» ساحل خليج المكسيك الأميركي بأمطار غزيرة قد تستمر لأيام، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق بأكملها، وتسببت في فيضانات ووجهت ضربة أخرى لصناعة الطاقة بعد أسبوعين فقط من إعصار إيدا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المركز الوطني للأعاصير قوله اليوم الثلاثاء، إن الاعصار «نيكولاس»، وصل إلى اليابسة في تكساس حوالي الساعة 1230 صباحا بالتوقيت المحلي بالقرب من شبه جزيرة ماتاجوردا، محملاً برياح تبلغ سرعتها القصوى 110 كيلومترات في الساعة.

وهو ثامن إعصار استوائي يضرب الولايات المتحدة هذا العام.وقال المركز الوطني للأعاصير إنه من المتوقع حدوث فيضانات «تهدد الحياة» عبر الجنوب العميق خلال اليومين المقبلين. وأدى انقطاع التيار الكهربائي إلى إغلاق خطي أنابيب وقود حيويين إلى الشمال الشرقي ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي.

وقال جوش فايس، خبير الأرصاد الأميركي: «سيشهد اليوم أشد هطول للأمطار. وقد تكون هناك أمطار غزيرة متواصلة لعدة أيام عبر ساحل الخليج».