أمريكا تعاملت ببشاعة مع ممتلكات الشعب.. وزير الخارجية بحكومة "طالبان" يدعو للاستثمار في أفغانستان

أكد وزير الخارجية الأفغاني في حكومة تصريف الأعمال، المولوي أمير خان متقي، في مؤتمر صحافي في كابول الثلاثاء، أن بلاده لأول مرة منذ أربعة عقود "باتت كلها من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب في يد واحدة"، موضحاً أن "الوضع الأمني مستقر في أفغانستان، وهذا ما يعرفه الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي".



وأضاف متقي، وهو عضو المكتب السياسي لـ"طالبان" في الدوحة، ورئيس لجنة الدعوة والإرشاد سابقاً في الحركة، أن هناك تحسناً أمنياً كبيراً في البلاد، و"لا يوجد أي خوف على الاستثمارات الخارجية؛ لذا ندعو أصحاب الاستثمارات الخارجية إلى أن يأتوا إلى أفغانستان ويستفيدوا من هذه الفرصة".



كذلك رحّب متقي بالمساعدات الإنسانية التي قدمها المجتمع الدولي إلى أفغانستان في الفترة الراهنة، مؤكداً أن "تلك المساعدات ستصل إلى من يستحقها بشكل نزيه ودون وقوع أي فساد".



كما دعا العالم إلى تقديم مزيد من الدعم، مؤكداً أنه "يجب تقديم مساعدات في المجالات الصحية، والتعليمية، والتنمية وغيرها من المجالات المختلفة، وعدم قصرها على المساعدات الإنسانية فحسب".



قال: "إن الولايات المتحدة تعاملت بشكل بشع مع ممتلكات الشعب الأفغاني، وإن حركة طالبان تواجه ضغوطا من دول العالم ومن دول الجوار".



وحيال الوضع السياسي، قال متقي إن الحركة ساعدت في خروج القوات الأميركية بشكل آمن، وفاء بالعهد والتزاماً بتوافق الدوحة الذي أُبرم بين "طالبان" وواشنطن.



كذلك دعا وزير الخارجية الأفغاني في حكومة تصريف الأعمال مرة أخرى "الأفغان الذين خرجوا من البلاد إلى العودة"، مؤكداً أن ""طالبان" تتيح لهم فرصة العودة إلى البلاد، وهي تعد بعدم الانتقام من أي شخص أو جهة معارضة لها"، مشدداً على أن الحركة "تدعو دول العالم، تحديداً تلك التي تحرض الأفغان، على تقديم المساعدات لهم داخل أفغانستان ولو بأقل وتيرة".



وكانت "طالبان" قد أعلنت اليوم أيضاً أن متقي قد التقى بالسفير الصيني لدى كابول وانغ يو، وتحدث الطرفان حول الوضع في أفغانستان والعلاقات المستقبلية بين الدولتين.



وقال عضو اللجنة الثقافية والقيادي في "طالبان" المولوي أحمد الله وثيق، في تغريدة له على "تويتر"، إن السفير الصيني أعلن خلال اللقاء عن مساعدة إنسانية من الصين قدرها 15 مليون دولار، وأكد أن تلك المساعدات سوف تستمر.

المصدر: وكالات