ليبيا.. عملية عسكرية ضد المرتزقة التشاديين جنوب البلاد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت قوات الجيش الليبي اليوم الثلاثاء، عن شن حملة عسكرية واسعة استهداف عناصر “المرتزقة التشاديين” قرب الحدود الجنوبية للبلاد.

وقال الجيش الليبي في بيان له: إن “فرقة المهام الخاصة به نفّذت عمليات عسكرية واسعة استهدفت من خلالها المرتزقة وعناصر المعارضة التشادية المتمركزين على الأراضي الليبية في منطقة تربو بالحدود الجنوبية”، موضحاً أن “الوحدات تمكنت خلال اشتباكها مع هذه المجموعات المسلحة من تدمير عدد من الآليات والمدرعات التابعة لها والقضاء على من كان داخلها”.

وأسفرت العملية العسكرية التي خاضتها فرقة المهام الخاصة عن مقتل أحد أفرادها، اذ تستمر مطاردة بقايا هذه المجموعات في المناطق الحدودية.

عناصر المرتزقة عادت للظهور مرة أخرى في مناطق أقصى الجنوب الليبي، واتخذ بعضها من حوض مرزق ومناطق أم الأرانب وتجرهي مرتكزات، وحاول الهجوم على بعض الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

ويواصل الجيش الليبي جهوده لتأمين جنوب البلاد، ومحاربة جرائم التهريب عبر الصحراء والخطف والابتزاز وإيقاف المهاجرين بعد سنوات من تغافل الحكومات المتعاقبة في طرابلس.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني 2019، أطلق الجيش الليبي عملية فرض القانون، وقوض آمال الجماعات الإرهابية وتجار البشر والمحروقات، وطرد عناصر المرتزقة التشاديين.