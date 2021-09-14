خطر يهدد العراق.. ظاهرة الانتحار في ارتفاع يوما بعد آخر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

حذرت السلطات الأمنية في العراق من ارتفاع حالات الانتحار خلال الأشهر الأخيرة، اذ تعلن بشكل شبه يومي عن حدوث حالات انتحار في مناطق متفرقة من البلاد، وعن محاولات انتحار تم إحباطها.

وزارة الداخلية أكدت، أن “حالات الانتحار ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة”، مشددة على أنها “تسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تتفاقم يوما بعد آخر”.

وسبق وحذرت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي، من تزايد حالات الانتحار في العراق، معتبره أنه يُقلق خبراء الصحة العامة وسط جائحة كوفيد-19.

إلى جانب ذلك، أشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه لم يعد من الممكن تجاهل تزايد حالات الانتحار في البلد الذي يعاني الكثير، وأنه إذا لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، فسوف تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالأفراد والمجتمعات في البلاد.

وسجل في العام 2020 644 حالة انتحار في البلاد، بينما كان ضحايا الانتحار في العام 2019 أكثر من 590 شخصاً، وحاول 1112 شخصاً آخر الانتحار، 80% منهم من النساء، ما يعني أن هناك وفاة واحدة وثلاث محاولات انتحار يومياً، في حين سجل عام 2018 عدد 519 حالة، و2017 عدد 422 حالة.

بدورها، كشفت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي في وقت سابق، عن وجود سببين رئيسيين لارتفاع معدلات الانتحار في البلاد، لافتةً إلى انها يتمثلان في علتي الفقر والبطالة، المنتشرتين في العراق.

يشار إلى أن آخر الإحصائيات أظهرت أن اكثر من ربع الشعب العراقي يعاني من الفقر تزامناً مع اقتراب نسبة البطالة من 30 بالمئة، خاصة بين حملة الشهادات الجامعية.