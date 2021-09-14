رسالة من الملك سلمان للرئيس الجزائري

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة شفوية، إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية اليوم.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لدى استقباله فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للرئيس ولحكومة وشعب الجزائر الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الجزائر الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن بن أركان الداود.