شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: العالم تخلى عن أفريقيا خلال الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس عن خيبة الأمل من حصول أفريقيا على اثنين بالمائة فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في حين حصلت بقية دول العالم على أكثر من 7ر5 مليارات جرعة من هذا اللقاح.

وقال غيبريسوس في مؤتمر صحفي عبر الاتصال المرئي، إن دولتين اثنتين فقط في قارة أفريقيا التي تضم أكثر من 2ر1 مليار نسمة هما اللتان تمكنتا من تحقيق هدف منح 40 بالمائة من السكان اللقاح وهو أدنى مستوى في العالم.

وشدد على أن "هذا ليس لأن الدول الأفريقية ليس لديها القدرة أو الخبرة لطرح لقاحات كورونا بل لأن العالم تخلى عنها".

وأوضح غبريسوس أن "هذا الوضع يترك الناس في خطر كبير للإصابة بالأمراض والوفاة بسبب التعرض لفيروس قاتل، بينما يتمتع العديد من الأشخاص الآخرين حول العالم بالحماية منه ".

وأكد أنه كلما طال عدم المساواة في توزيع اللقاحات كلما استمر انتشار الفيروس ومتحوراته، وكلما استمر الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي، وزادت فرص ظهور المزيد من المتغيرات التي تجعل اللقاحات أقل فعالية.

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية جميع الدول والشركات المصنعة إلى تبادل المعلومات حول الصفقات الثنائية، وتوقعات التوريد والتسليم والتعرف على جميع اللقاحات مع قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.