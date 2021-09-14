شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسيطر على حريق غابات «ملقا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت إسبانيا على الحريق الذي نشب في غابات مدينة ملقا الأربعاء الماضي، بعدما دمر نحو 9670 هكتاراً من الغابات والأحراج.

وأوضحت دائرة طواقم الإطفاء والإنقاذ الإسبانية أن الأمطار التي هطلت في الساعات الأخيرة ساعدت في أعمال السيطرة على الحريق، مشيرةً إلى عودة جميع الأفراد الذين أُجلوا وعددهم 2600 شخص إلى منازلهم بعدما غادروها في إجراء وقائي.

وبينت خدمة الإطفاء الإسبانية أنها ستواصل العمل خلال الأسابيع المقبلة بحثاً عن "النقاط الساخنة" للتأكد من "غياب أي خطر حقيقي"، مشيرةً إلى أن 8 طائرات برمائية وطائرتين عاموديتين ما تزال تسهم في أعمال الإشراف على عملية إخماد الحريق.