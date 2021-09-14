شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا عن قلقها إزاء تصاعد القتال والعودة إلى العنف في سوريا.
وحذرت اللجنة في تقريرها الرابع والعشرين لتقصي الحقائق في سوريا الصادر اليوم، من الأوضاع في درعا، حيث فرضت القوات الموالية للنظام حصاراً اتسم بقصف مدفعي كثيف.
وأكدت أنه بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأساسية للسوريين، مبينةً أن الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب.