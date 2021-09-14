شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا عن قلقها إزاء تصاعد القتال والعودة إلى ‏العنف في سوريا.‏

وحذرت اللجنة في تقريرها الرابع والعشرين لتقصي الحقائق في سوريا الصادر اليوم، من الأوضاع في ‏درعا، حيث فرضت القوات الموالية للنظام حصاراً اتسم بقصف مدفعي كثيف.‏

وأكدت أنه بعد عقد من الزمان، استمرت أطراف النزاع في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ‏وانتهاكات ضد حقوق الإنسان الأساسية للسوريين، مبينةً أن الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ‏ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب.‏