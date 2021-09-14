كوريا الجنوبية تغرم جوجل لممارسات ضد المنافسة

سيئول ـ د.ب.ا: قررت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية فرض غرامة على شركة جوجل التكنولوجية بقيمة 4ر207 مليار وون (8ر176 مليون دولار) بسبب ممارسة ضغوط على الشركات المصنعة للهواتف المحمولة من أجل استخدام نظام تشغيل اندرويد الخاص بالشركة فقط. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن هيئة التجارة الحرة الكورية تحقق منذ عام 2016 بشأن ما يتردد عن قيام جوجل بمنع الشركات المحلية لصناعة الهواتف مثل ساموسنج للإلكترونيات وأل جي عن استخدام أنظمة تشغيل طورتها شركات منافسة.

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