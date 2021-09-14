بلينكن: أميركا ستقيّم العلاقات مع باكستان فيما يتعلق بمستقبل أفغانستان

دافع عن الانسحاب فـي جلسة عاصفة بالكونجرس

واشنطن ـ وكالات: قال وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستنظر في علاقتها مع باكستان في الأسابيع المقبلة لتحديد الدور الذي تريد لها أن تلعبه في مستقبل أفغانستان.

وفي أول جلسة استماع علنية بالكونجرس حول أفغانستان منذ انهيار الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة الشهر الماضي، قال بلينكن للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إن باكستان لها “مصالح متعددة يتعارض بعضها مع مصالحنا”. وردا على سؤال من المشرعين عما إذا كان الوقت قد حان لواشنطن لإعادة تقييم علاقتها مع باكستان، قال بلينكن إن الإدارة ستفعل ذلك قريبا. ورد بلينكن على الانتقادات الموجهة لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وذلك في الجلسة العاصفة التي دعاه خلالها عضو جمهوري واحد على الأقل إلى تقديم استقالته. وفي أثناء نقاشات ساخنة مع المشرعين، دافع بلينكن عن قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب ورد على اتهامات بأن وزارة الخارجية كان من الممكن أن تبذل المزيد من الجهود للمساعدة في إجلاء الأميركيين والأفغان المعرضين للخطر قائلا إن الإدارة السابقة لم تضع خطة.