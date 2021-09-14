الكاظمي: العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الراهنة على الساحتين العربية والإقليمية، وعموم الأوضاع في البلدان العربية، وآخر تطوّرات القضية الفلسطينية، ودور الجامعة العربية في تعزيز المسار الإيجابي ضمن هذه الملفات".وأشار الكاظمي إلى "الدور الذي تقوم به الجامعة العربية، في تقريب وجهات النظر، وتقليل التوترات، وفي تعزيز الحضور العربي في العراق؛ الأمر الذي يحظى بتجاوب شعبي وسياسي"، مبيناً أن "العراق سائر في علاقاته الخارجية على نهج تغليب الحوار محل القطيعة والتصادمط.

وأكّد رئيس الوزراء أن "العراق يرى ضرورة اعتماد الدول العربية على نفسها، والانفتاح على تبادل وجهات النظر بين الأشقاء".

من جانبه أشاد أبو الغيط بـ"عودة العراق للاضطلاع بدوره الإقليمي والعربي"، وعدّ ذلك "عودة مظفرة لها انعكاساتها الإيجابية على عموم الملفات الإقليمية والعربية، ومنها ملفات تعزيز الأمن، والاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة".