يخالف القانون الدولي.. تصريحات سودانية خطيرة بشأن سد النهضة: «إثيوبيا أمدتنا بمعلومات خاطئة»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن وزير الري السوداني، ياسر عباس، أبلغ نظيره الإثيوبي سيلشي بيكلي، احتجاج السودان على البيانات الفنية التي زودت بها أديس أبابا الخرطوم في يوليو الماضي، والمتعلقة بملء سد النهضة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "الشروق"، فقد قال وزير الري السوداني، في خطاب لنظيره الإثيوبي، إن تزويد السودان بمعلومات غير دقيقة وغير مكتملة "يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

وتحدث عباس، في الخطاب الذي بعث بصورة منه إلى رئيسي الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، عن الأضرار التي لحقت بالسودان جراء المعلومات الخاطئة وعدم التنسيق في الملء.

ودعا الوزير السوداني نظيره الإثيوبي لقبول عملية الوساطة المعزّزة بقيادة الاتحاد الأفريقي لمساعدة الأطراف الثلاثة (السودان، إثيوبيا، مصر) في الوصول لاتفاق مُرضٍ حول سد النهضة.