شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية بمصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، تحت عنوان " التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعكس تقرير التنمية البشرية ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

ضم وفد التنسيقية النائبة أميرة العادلي ، والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز ، والنائب محمد تيسير مطر أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمود القط، والنائب محمد فريد، والنائب محمود تركي اعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، و من أعضاء التنسيقية، أحمد مشعل وأحمد نصر الله ومحمد أمين ومحمود عز ومحمد حامد.



