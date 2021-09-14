ولي عهد أبوظبي يعزي جونسون في وفاة والدته

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن خالص تعازيه لبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، في وفاة والدته.



وقال اليوم، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «خالص التعازي والمواساة إلى معالي بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا وعائلته الكريمة».

وأضاف: «تأثرنا بنبأ وفاة السيدة والدته، شارلوت جونسون وول»، داعياً الله له ولعائلته بالصبر على هذا المصاب الأليم.