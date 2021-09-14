شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تتصدر منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

تصدرت دولة الإمارات منافسات النسخة الخامسة من بطولة آسيا للجوجيتسو وذلك بنهاية نزالات يومها الثاني والتي تستضيفها صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي وتستمر حتى 16 سبتمبر الجاري.



فقد نجح أبطال الإمارات في حصد 18 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و4 فضيات و10 برونزيات فيما حلت كازاخستان في مركز الوصيف برصيد 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية و 6 ميداليات برونزية وحصدت الأردن المركز الثالث برصيد ذهبيتين و3 فضيات و3 برونزيات.

حضر منافسات اليوم الثاني من البطولة بانايوتوس ثيودوروبولوس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والعميد محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي و الآسيوي و عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحادين الآسيوي و الدولي إلى جانب رؤساء وفود الدول وأعضاء الاتحاد الآسيوي.

و قال محمد سالم الظاهري إن استضافة بطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي حققت العديد من المكتسبات والنجاحات على عدة أصعدة من أبرزها التنظيم والتحكيم والدعم الجماهيري والحضور الإعلامي المميز إلى جانب تسليط الضوء على مكانة دولة الإمارات التي تتصدر الدول الآسيوية في قيادة تعافي الرياضة من آثار الجائحة والجهود المميزة التي تبذلها لدعم المواهب الإماراتية ذات المستقبل الواعد.

وأضاف إن أبوظبي تواصل إبهار العالم من خلال نجاحها في تنظيم بطولات عالمية المستوى و تمضي قدما في ترسيخ موقعها موطنا للأبطال وعاصمة عالمية للجوجيتسو .

وهنأ الظاهري لاعبي المنتخب الذين حصدوا 18 ميدالية ملونة في اليومين الأول و الثاني ليتصدروا بذلك تصنيفات أول يومين من البطولة مؤكدا أن الإنجاز الذي تحقق يعكس كفاءة الخطط و العمل الدؤوب الذي يقوم به الاتحاد والأندية وأشاد بدعم القيادة الرشيدة والذي اعتبره أساس النجاح والمرتكز الأهم نحو تحقيق الريادة العالمية في رياضة الجوجيتسو.

وأكد أن بطولة آسيا تعد منصة مثالية للاعبي المنتخب الوطني للتجهيز لبطولتي العالم وأبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أكتوبر ونوفمبر المقبلين و الاستثمار في نقاط القوة والتعامل مع نقاط الضعف.

من جانبه أكد رامون ليموس المدير الفني للمنتخب الوطني أن أداء لاعبي المنتخب في هذه البطولة كان جديرا بالتقدير والاحترام وعلى قدر الآمال والتطلعات.

و قال: "اخترنا بعض الأسماء الجديدة للمشاركة في هذه البطولة ونثق بأن هذه المواهب ستكون عماد المنتخب في الأعوام القادمة".

و أضاف إن سيدات الجوجيتسو قدمن أداء مميزا رغم خوضهن نزالات مع لاعبات أكثر منهن خبرة إلا أنهن كن رائعات على البساط وينتظرهن مستقبل واعد في اللعبة.

وعبرت البطلة حمدة الشكيلي الفائزة بذهبية وزن 45 كجم عن سعادتها الكبيرة بتحقيق أول ميدالية دولية لها في صفوف المنتخب الوطني مؤكدة أن هذه النتيجة جاءت ثمرة ساعات متواصلة من التدريب والاستماع لنصائح المدربين والزملاء الأكثر خبرة في المنتخب وأشادت بالجهاز الفني للاتحاد الذي ساهم في إعداد المنتخب بالشكل الأمثل.

و أهدت الميدالية إلى عائلتها التي دعمتها منذ بداية المسيرة متوجهة بالشكر للاتحاد الذي يساهم في بناء وصقل مواهب الجوجيتسو عبر أفضل الممارسات العالمية.

بدوره قال البطل عمر الفضلي الحائز على فضية وزن 62 كجم بعد نزال مع زميله في المنتخب خالد الشحي و الذي يعد من المواهب الصاعدة بقوة: "شعور رائع أن يتفوق أبناء الإمارات على أبطال آسيا فقد كنا على ثقة و يقين بقدرتنا على تجاوز أقوى الخصوم واعتلاء منصة التتويج.

و أضاف :" أشعر بسعادة بالغة للفوز الذي حققه زميلي خالد و سيجمعنا هدف واحد مستقبلا وهو الهيمنة على الذهب في بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين".

ومع نهاية منافسات اليوم الثاني يختتم منتخب الإمارات مشاركته في البطولة بعدما قدم أبطاله أداء مشرفا في اليوم الثاني و حصد اللاعب خالد الشحي 62 كجم واللاعبة حمدة الشكيلي 45 كجم الميدالية الذهبية بينما تمكن عمر الفضلي 62 كجم من كسب الميدالية الفضية في فئته في حين نجح كل من سيف الهيمني 94 كجم ومهدي العولقي 77 كجم ووديمة اليافعي 45 كجم وحصة الشامسي 52 كجم وشما الكلباني 63 كجم وبشاير المطروشي 63 كجم من تحقيق الميدالية البرونزية.

و في منافسات اليوم الأول تمكن اللاعب ذياب النعيمي فئة 56 كجم واللاعبة مريم العامري 70 كجم من تحقيق الميدالية الذهبية بينما تمكن كل من اللاعبين زايد الكثيري فئة 56 كجم وشمسة العامري 57 كجم وعهود الكعبي 48 كجم من تحقيق الميدالية الفضية في حين نجحت اللاعبات ميثا شريم 48 كجم وهيا الجهوري 70 كجم وشمسة الكتبي 70 كجم واللاعب محمد السويدي 69 كجم في تحقيق الميدالية البرونزية.