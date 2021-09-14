شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي يزور فرنسا الأربعاء لبحث علاقات الصداقة والتعاون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يجري الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، زيارة إلى فرنسا لبحث التعاون.



ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة باريس، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.

كما يشمل اللقاء بحث عدد من القضايا والمستجدات في المنطقة.

تشهد العلاقات الإماراتية الفرنسية زخما كبيرا منذ الأيام الأولى للإعلان تأسيس دولة الإمارات العام 1971.

وتوج هذه العلاقات توقيع العديد من اتفاقات التعاون والشراكة، حتى باتت فرنسا الشريك الاستراتيجي الأول للإمارات في أوروبا.