شكرا لقرائتكم خبر ليبيا تنفي منع مواطنيها من دخول تونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد حمودة الأنباء التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من دخول تونس.

وفي تصريح لقناة ليبيا الأحرار نقل المتحدث تصريحات للسفير التونسي عن وجود ما سماه الأخير بـ «الحملة الممنهجة لإفساد صفو العلاقة بين البلدين».

في ذات السياق، ومن الجانب التونسي، نفت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بشكل قاطع ما يروج له من أخبار حول منع السلطات التونسية لعدد من الليبيين من دخول أراضيها.

وفي بيان على صفحتها بموقع فيس بوك أكدت الوزارة أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. وذكرت أن غلق الحدود بصفة مؤقتة يندرج في إطار الحد من تفشي جائحة (كوفيد 19) والوقاية من تداعيات انتشار الوباء بمختلف متحوراته على الوضع الصحي بكل من تونس وليبيا.

وأعلنت الوزارة عن اجتماع مرتقب بين اللجنتين العلميتين التونسية والليبية من أجل تقييم الوضع الوبائي، وإعداد بروتوكول صحي يستجيب إلى خصوصيات علاقات البلدين ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه.

وأكدت أن «نشر الأخبار الزائفة التي تستهدف البلدين والشعبين الشقيقين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثر في مستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تجمعهما وفي الحرص على الارتقاء بهذه الروابط استجابة لتطلعات الشعبين في الاستقرار والتنمية والرفاه». وكانت أخبار تداولت بأن السلطات التونسية منعت ليبيين من دخول تونس.