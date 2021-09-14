المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش

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ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بلاغ للمكتب أن الخلية تضم ثلاثة أشخاص، ينشطون بمدينة الرشيدية شرقي البلاد، وأسفرت الجهود عن توقيف المشتبه به الرئيس، وهو «الأمير» المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضا توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية.
وأوضح المكتب أنه تم تفكيك الخلية في سياق تضافر الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي.
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