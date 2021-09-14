شكرا لقرائتكم خبر المغرب يفكك خلية إرهابية لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن المكتب المركزي المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أمس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن بلاغ للمكتب أن الخلية تضم ثلاثة أشخاص، ينشطون بمدينة الرشيدية شرقي البلاد، وأسفرت الجهود عن توقيف المشتبه به الرئيس، وهو «الأمير» المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كما تم أيضا توقيف اثنين من أعضاء هذه الخلية.

وأوضح المكتب أنه تم تفكيك الخلية في سياق تضافر الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي.