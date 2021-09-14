شكرا لقرائتكم خبر دول ميكتا: قلقون من الأوضاع في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعرب وزراء خارجية مجموعة «ميكتا» عن قلقهم البالغ إزاء الوضع في أفغانستان، مطالبين بمراقبة التطورات هناك عن كثب، والحفاظ على الأمن والنظام المدني، وحماية الأرواح والممتلكات.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المجموعة المذكورة التي تضم دول تركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا.

وأضاف البيان « نكرر دعمنا لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، ونؤكد أهمية سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية».

كما دعا وزراء الخارجية حركة طالبان إلى الالتزام بتعهدها الخاص بأنها ستسمح بالخروج الآمن لمن يرغبون في مغادرة البلاد.