دول ميكتا: قلقون من الأوضاع في أفغانستان

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جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية المجموعة المذكورة التي تضم دول تركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وأستراليا.
وأضاف البيان « نكرر دعمنا لعمل بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، ونؤكد أهمية سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والموظفين الدبلوماسيين والقنصليين من الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية».
كما دعا وزراء الخارجية حركة طالبان إلى الالتزام بتعهدها الخاص بأنها ستسمح بالخروج الآمن لمن يرغبون في مغادرة البلاد.
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