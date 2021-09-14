350 طنا من التمور السعودية هدية للجزائريين

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ووقع مذكرة تسلم الشحنة نائب رئيس بعثة السعودية لدى الجزائر المستشار أحمد بن فريح الحارثي، مع ممثل برنامج الغذاء العالمي في الجزائر عماد خنفير، في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي الهدية ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
على صعيد متصل قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة للمركز في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ3,871 مستفيدا، خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر الحالي، وواصل المركز تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة، واطلع فريق المركز على سير العمل بمشروع تهيئة وتجهيز المختبرات التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة عدن.
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