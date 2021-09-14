شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد السلام: "الإنسان فى قلب التنمية" عنوان إنجازات السنوات السبع الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفى، كريم عبد السلام، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، إنه يمكن اختصار السبع سنوات الماضية في عنوان "الإنسان في قلب التنمية"، حيث إذا انطلقنا من هذا العنوان الذى يختصر الكثير من الإنجازات وهى إنجازات غير مسبوقة في كثير من المجالات وعلى كثير من الأصعدة.

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الإنجازات المتحققة تبدأ بالإصلاحات التشريعية التى عززت مكانة المرأة المصرية لتحتل المكانة التي تستحقها لأول مرة في مصر، بحصولها على 25 % في كافة المجالس النيابية ، فضلا عن تولى السيدات المصريات أدوارا قيادية فى كافة الأجهزة والمصالح كما أن المرأة المصرية ممثلة فى الحكومة بعدد كبير من الحقائب الوزارية ، وهن بالفعل وزيرات ناجحات في تخصصاتهن

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365، أنه تم تعزيز مكانة الشباب من خلال هذه الإصلاحات التشريعية ولأول مرة نجد هذا العدد الكبير من الطاقات الشبابية التي يتم تأهيلها من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.، مشيرا إلى أن الإصلاح التشريعى رافقه إصلاح اقتصادى جذرى مكن الاقتصاد المصرى من النجاة بعد أن كانت الدولة المصرية بعد 2011 على شفا الإفلاس ، كما مكنه من الصمود فى كثير من الظروف العالمية الخطيرة ومنها جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على الاقتصاد العالمى

وقال كريم عبد السلام إن النجاحات التشريعية والاقتصادية ، لم تكن هى فقط النجاحات التى حققتها الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية ، فقد تصدت الدولة المصرية لأخطر الملفات من الإرهاب إلى العشوائيات إلى وضع استراتيجية للإعمار والمجتمعات الجديدة من خلال بناء مجتمعات مجهزة ومدن مليونية ذكية تناسب جميع فئات المجتمع المصرى ، وإطلاق خطط شاملة لتطوير ملفات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وإصلاح المعاشات ،وإطلاق مبادرات تمس الغالبية العظمى من المصريين مثل مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.