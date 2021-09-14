شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تحذر.. تحديات هائلة تهدد مصير 18 مليون أفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، المجتمع الدولي من أن الاستجابة البطیئة بشأن أفغانستان يمكن أن تتسبب في عواقب إنسانية وخيمة في هذا البلد الذي مزقته الحروب.

وقال خلال مشاركته عبر الاتصال المرئي في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول الوضع الإنساني في أفغانستان المنعقد بجنيف، إن التحديات الهائلة التي تواجهها أفغانستان تهدد مصير نحو 18 مليون أفغاني.

وأضاف وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم، أن هناك حاجة ملحة إلى المساعدة الإنسانية والتضامن مع الشعب الأفغاني من ناحية الدعم المالي والسياسي، مضيفا أن الوقت قد حان لتجديد الشراكات التنموية ودعم إعادة بناء وتأهيل أفغانستان وتلبية الاحتياجات الإنسانية للأفغانيين.

ولفت إلى أن باكستان، لن تكون على استعداد لاستقبال المزيد من اللاجئين الأفغان، حيث أنها تستضيف بالفعل عدة ملايين منذ عقود من الصراعات الماضية.