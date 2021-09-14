شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: منح جرعات معززة من لقاحات كورونا لمن تجاوزوا الخمسين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ بريطانيا قريبا برنامجا واسع النطاق للجرعات المعززة من لقاحات كوفيد-19 للأشخاص الأكبر سنا والأكثر عرضة للخطر في الوقت الذي تعول فيه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون على اللقاحات بدلا من المزيد من عمليات الإغلاق خلال فصل الشتاء "القارس".

وقال مسؤولون بريطانيون إن لقاحات كوفيد-19 أنقذت أكثر من 112 ألف شخص ومنعت 24 مليون عدوى فيما اقترحوا جرعة ثالثة للعاملين في المجال الصحي المناط بهم مواجهة الوباء وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما أو المعرضين للخطر أثناء التجارب السريرية، بدءا بالأشخاص الأكثر عرضة للخطر.