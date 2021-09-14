شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة الاستوائية «نيكولاس» تتحول إلى إعصار وتتجه إلى أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أن العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدت في ‏خليج المكسيك، وأصبحت إعصارا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، مشيرا إلى أن الإعصار يتجه ‏حاليا إلى مدينة هيوستن بولاية تكساس.‏

وأكد المركز، في بيان صحفي، أنه عند الساعة الثالثة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش، اشتد ‏نيكولاس إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، وهو "يجلب أمطارا غزيرة ورياحا ‏عاتية وعواصف إلى السواحل الوسطى والشمالية لتكساس".‏

وقال البيان : إن الإعصار قد يتسبب بحصول فيضانات فجائية تهدد الحياة، ولا سيما في المناطق ‏الحضرية المكتظة بالسكان.‏