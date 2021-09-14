شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخصاً حاول تهريب 200 سحلية إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة منطقة أرض الصومال اليوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على رجل في مطار، أثناء محاولته تهريب 200 سحلية إلى مصر.

وأشارت الشرطة وسلطات الحياة البرية في المنطقة، إلى أنه لم يتضح بعد لماذا حاول المشتبه به تصدير تلك الزواحف بشكل غير قانوني.

وأوضح جيلي حسن، وهو مسؤول اتصالات بشرطة أرض الصومال "من غير القانوني تصدير الحياة البرية في أرض الصومال لأنها (يمكن) أن تنقرض".

وذكرت الشرطة، إن الاعتقال تم في مطار إيجال في هرجيسة عاصمة المنطقة، وأضافت أن وزارة البيئة تسلمت الزواحف التي كانت ملفوفة بملابس ومخبأة في أكياس.