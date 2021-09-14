دراسة: تراجع كبير فـي الأجسام المضادة لكورونا خلال 4 أشهر من التطعيم

■ نحو 90% من سكان الإمارات تلقوا جرعة اللقاح الأولى

■ ارتفاع الإصابات بأكثر من 72% منذ بداية سبتمبر بمصر

■ أعداد موظفي الشركات فـي بريطانيا تعود إلى مستويات ما قبل الجائحة

■ إيطاليا تعتزم إعطاء جرعة معززة لمن يعانون من ضعف المناعة

■ تمديد الإغلاق فـي إقليم العاصمة الأسترالية

بوبانسوار” الهند” ـ عواصم ـ وكالات:

أظهرت دراسة شملت 614 من العاملين بالقطاع الطبي في الهند الذين تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا كاملا، نقصا “كبيرا” في الأجسام المضادة لمرض “كوفيد19” لديهم في غضون أربعة أشهر من تلقي الجرعة الأولى. ويمكن أن تساعد نتائج الدراسة الحكومة الهندية على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي أن تعطي جرعة تنشيطية من اللقاحات كما فعلت بعض الدول الغربية. ولا يعني تراجع الأجسام المضادة بالضرورة أن الشخص لم تعد لديه القدرة على مقاومة المرض، إذ أن خلايا الذاكرة في الجسم ما زال بإمكانها التدخل لتوفير حماية كبيرة وفقا لما ذكره مدير المعهد الحكومي الذي أجرى الدراسة. وقال سانجاميترا باتي مدير مركز أبحاث الطب الإقليمي الواقع في مدينة بوبانسوار في شرق الهند لرويترز “بعد ستة أشهر يمكننا أن نبلغكم بوضوح أكبر ما إذا كانت هناك حاجة لجرعات تنشيطية ومتى يمكن أن تعطى”.

وقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم قد تجاوز 3ر225 مليون، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 72ر5 مليار جرعة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم أكثر من 18 مليونا و997 ألف جرعة لقاح كورونا بمعدل توزيع 192.08 جرعة لكل 100 شخص، وفق ما ذكرت وكالة “وام”. ونجحت دولة الإمارات في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس، إلى أكثر من 90 في المئة من السكان. الى ذلك، كشفت البيانات الرسمية في مصر، عن ارتفاع إصابات فيروس كورونا الجديدة في أنحاء الجمهورية بمعدل كبير للغاية منذ بداية شهر سبتمبر الجاري تزامنا مع الموجة الرابعة من الوباء. وحسبما كشفت بيانات وزارة الصحة المصرية، فإن إصابات الوباء في مصر زادت منذ بداية الشهر الحالية بأكثر من 72%، حيث ارتفعت من 279 إصابة إلى 481 إصابة.

دوليا، أظهرت بيانات إحصائية ارتفاع أعداد العاملين لدى الشركات في بريطانيا إلى أعلى من مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل وصول معدلات التطعيم ضد الفيروس إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي تعاني فيه الشركات من نقص العمالة الناجم عن إجراءات الإغلاق وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بدورها تعتزم إيطاليا البدء في إعطاء جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة اعتبارا من 20 سبتمبر الجاري، حسبما أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا. في السياق قال مسؤولون في أستراليا إنه سوف يتم تمديد فترة الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا في إقليم العاصمة الأسترالية، الذي يضم العاصمة كانبرا، لأربعة أسابيع أخرى.