الصين تغلق مدينة شيامن لوقف تفشي سلالة «دلتا»

بكين ـ د ب أ: أغلقت الصين مدينة شيامن الساحلية بإقليم فوجيان جنوب شرق الصين والتي يقطنها 5ر4 مليون نسمة لوقف تفشي السلالة دلتا، المتحورة من فيروس كورونا المستجد، والأشد عدوى، حيث تتمسك الصين بنهجها الصارم المتمثل في عدم التهاون مطلقا مع عدوى الفيروس.

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