تهديدات التحالف الدولي والمتاجرة بالبطاقات الانتخابية في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يدعو الجيش لنصرة الاصلاح في يوم الاقتراع.. وسائرون ينفي انسحاب التيار من العملية السياسية.