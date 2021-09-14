انت الان تتابع خبر تهديدات التحالف الدولي والمتاجرة بالبطاقات الانتخابية في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الصدر يدعو الجيش لنصرة الاصلاح في يوم الاقتراع.. وسائرون ينفي انسحاب التيار من العملية السياسية.
= استمرار عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية في نينوى،، والايزيديون يتهمون الحزب الديمقراطي بابتزاز الناخبين.
= شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بكشف الذمة الماليَّة،، ومساع حكومية لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد.
= التحالف الدولي يهدد باسقاط أي مسيّرة تحلق فوق مطار أربيل،، والمشتركة تؤكد التزام امريكا بمخرجات الحوار الاستراتيجي.
= شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بكشف الذمة الماليَّة،، ومساع حكومية لاسترداد الأموال المهربة خارج البلاد.
= التحالف الدولي يهدد باسقاط أي مسيّرة تحلق فوق مطار أربيل،، والمشتركة تؤكد التزام امريكا بمخرجات الحوار الاستراتيجي.