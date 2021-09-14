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ليبيا.. المحجوب يكشف عن تنفيذ الجيش عملية كبرى في جنوب غرب البلاد

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة الليبية خالد المحجوب، تنفيذ الجيش عملية كبرى في جنوب غرب البلاد قضى فيها على عشرات المرتزقة الأجانب.

 

وقال المحجوب عبر فيس بوك إن "قوة عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة الذين يمتهنون الأعمال الإجرامية ويستبيحون الأراضي الليبية وتدمير آلياتهم".

 

وأكد وفق "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن العملية التي تأتي ضمن عمل القوات المسلحة على السيطرة وتأمين الحدود، والقضاء على المرتزقة في الجنوب.

 

ومن جانبها، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، تنفيذ فرقة المهام الخاصة باللواء طارق بن زياد المُعزّز عمليات عسكرية واسعة ضد المرتزقة ومسلحين من المعارضة التشادية في منطقة تربو في جنوب ليبيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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