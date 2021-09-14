تعرف على تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 14 سبتمبر 2021

أشاد المستشار ناصر الزعابي، المتحدث الرسمي عن وزارة تنمية المجتمع، بجميع الجهود الوطنية والإنجازات التي نلمس أثرها في ظل التصدي لجائحة كوفيد 19 والوصول للتعافي المستدام.



وقال الزعابي، اليوم، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا (كوفيد 19)، إن هذه الجهود لم تكن لتتحقق لولا الدعم المطلق والحرص المشهود من قيادتنا التي تحرص على توفير الأفضل والأجمل لشعب دولة الإمارات من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المعطاءة.

وأضاف أن الإمارات وفرت اللقاح في حملة وطنية تستهدف فئات المجتمع كافة، وخصت كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم كأولوية، وتمتد هذه الأولوية لطلبة المدارس، فهم في دائرة التركيز والاهتمام، حرصاً على اكتمال حلقة تحصين المجتمع، بحصول معظم أفراده على اللقاح الآمن والفعال.

وتابع أن القطاعات في الدولة أثبتت مرونتها وجاهزيتها في مواجهة التحديات، وخلق فرص تحسين من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات لاحتواء كل التداعيات المترتبة من الجائحة.

وأكد أنه في إطار المؤشر الاستراتيجي (الشعور بالتفاؤل تجاه الأوضاع المعيشية)، نجد أننا حققنا نتائج إيجابية في زيادة ثقة المجتمع بمستوى التعافي في الدولة، كنسبة عودة المناسبات بواقع 95% من المستهدف 100%.

وأوضح أن نسبة عودة ممارسة العبادات في مختلف دور العبادة بواقع 100% من المستهدف 100%، ونسبة ثقة أفراد المجتمع بإجراءات التعافي في الإمارات التي حققت 53% بما يفوق المستهدف 50%.

وذكر أنه بالنسبة لمجال تعزيز التفاؤل في المجتمع، فقد تم تحقيق 103% ضمن مؤشر نسبة أفراد المجتمع الذين يشعرون بقدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية فوصل الإنجاز فيه إلى 59% من المستهدف 60%، ونسبة الزيادة في التفاؤل حول عودة الحياة لطبيعتها بإنجاز 54% يفوق المستهدف 50%.

ونوَّه بأنه خلال المرحلة الراهنة من الجائحة، يتم استطلاع آراء المجتمع ضمن استبيان دعم مرحلة التعافي وعودة الحياة الطبيعية الجديدة في المجتمع الإماراتي، ومن أجل الوصول إلى مخرجات وقرارات تسهم في تعزيز مفهوم التعافي لدى المجتمع.

ولفت إلى أن الاستبيان ركز على الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات لعودة الحياة لطبيعتها، فكانت النتائج الأولية: 90% مؤيدون للعودة التدريجية في المساجد ودور العبادة، و79% مؤيدون لعودة الموظفين لمقار العمل بنسبة 100%، و73% مؤيدون للعودة إلى المدارس.

وأشار إلى أنه خلال الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات في مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، فقد وصلت نسبة ارتفاع الشعور بالتفاؤل بين أفراد المجتمع في أغسطس 2021 إلى 94%، مقارنة بــ34% حسب نتائج أبريل 2020.