شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية: الوقوف مع لبنان وشعبه لتحقيق تطلعاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية وقوفها إلى جانب لبنان في الظرف الصعب الحالي لحين تحقيق الانفراجة المأمولة التي يتطلع إليها الشعب اللبناني. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وأفادت الجامعة العربية في بيان لها بأن أبو الغيط هنأ "ميقاتي" بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مُتمنيًا له التوفيق في الحصول على ثقة البرلمان، وبدء العمل لتحقيق تطلعات اللبنانيين. وأشار البيان إلى أنه تم التوافق على متابعة التواصل والتشاور بين الجانبين لما فيه مصلحة لبنان.